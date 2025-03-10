Beşiktaş'tan yabancı hakem sözleri: 'TFF'den yanıt bekliyoruz'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, 2-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan yabancı hakem sözleri: 'TFF'den yanıt bekliyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:42

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Gaziantep FK maçı sonrası yabancı hakem için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap beklediklerini açıkladı.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Orhan Özalp, "Bugün yaptığımız açıklamada ve iki hafta önce başkanımız, derbiler oynanmadan önce bir maçta yabancı hakem olacaksa, eşitlik ilkesine dayanarak Beşiktaşımızın derbilerinde de yabancı hakem talep ettik. TFF'den resmi cevap gelmedi, sosyal medyada TFF Başkanı'nın ağzından olduğu söylenen açıklamaları bir kenara bırakırsak, TFF'den cevap bekliyoruz" dedi.

"TFF'DEN OLUMLU YANIT BEKLİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, "Gaziantep FK maçında çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın hakemler tarafından nasıl bir tutumla karşı karşıya geldiğini gördünüz. Bizim sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın! Beşiktaş olarak önümüzdeki iki maç için TFF'den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Orhan Özalp #Yabancı hakem #beşiktaş #TFF

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