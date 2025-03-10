Beşiktaş'ta büyük tepki: Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:41

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:41

Beşiktaşlı taraftarlar, önce Gaziantep FK ile oynadıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonra ise "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratı yaptı.

"DERBİDE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ"

Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılmasını bekleyen Beşiktaşlılar, kırmızı kart çıkmadığı için Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Ayrıca sarı kart gören Deian Sorescu'nun alkışlaması sonrası atılmaması da tribünlerin tepkisine yol açtı. Daha sonra Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla birlikte Beşiktaş penaltı bekledi, Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye mesaj gönderdi.