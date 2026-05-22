Derbi heyecanı yaşanacak: Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

22.05.2026 23:12:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nda şampiyonun belli olmasının ardından Turkcell Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Türkiye Kupası'nde 2025/26 sezonunun finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, finali 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Trabzonspor'un 2 golü de Paul Onuachu'dan gelirken Konyaspor'da ağları havalandıran isim Jackson Muleka oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Konyaspor finalinin ardından gelecek sezonun Süper Kupa eşleşmeleri de netlik kazandı.

SÜPER KUPA FORMATI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa'nın formatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir" ifadeleri yer almıştı.

SÜPER KUPA EŞLEŞLEMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası finalindeki sonuca göre Süper Kupa'da eşleşmeler şöyle oldu:

  • Galatasaray-Konyaspor
  • Fenerbahçe-Trabzonspor
