Hakan Safi'den transfer sorusuna yanıt: 'Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz'

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpteki seçimde başkanlık için yarışacak Hakan Safi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili başkanımız Ali Koç'un davetiyle yönetici oldum. Başka bir aday da teklif olduğunu herkes biliyor. Ben Ali Koç başkanımla devam ettim. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. 15 ay gibi bir süre çalıştık. Fenerbahçe'nin dertlerini, nasıl yönetildiğini yaşadım. 15 ay gözlem için iyi bir süre. Çok şeyler gördüm ve öğrendim. Fenerbahçe'de 1 yıl sonra yeniden seçim olacak. Ben de Fenerbahçe'me hizmet ettim."

"HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDİM"

"Sevdam için yaptım. Hiçbir karşılık beklemedim. Yine olsa yine yaparım. Fenerbahçe'nin menfaati ne gerekiyorsa onu yaptım. Sağ olsun taraftrlarımızdan bize karşı bir teveccüh var. Benim yaptığım aslında şu an risk. Gelecek sene de aday olabilirdim. Elimi taşın altına koydum. Fenerbahçe'min kaybedecek 1 senesi daha olmadığını düşündüm ve aday oldum. Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi bir görev kabul ediyorum."

"FENERBAHÇE'NİN OLDUĞU HER YERDE İDDİA VARDIR"

"Şampiyonlar Ligi müziği eninde sonunda bizim sonumuza gelecek ve dinlenecek. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde iddia vardır. Önce içimizdeki stresi bir kaldırmamız lazım. Sonrasında Avrupa'da bir yarışma varsa Fenerbahçe yarışmak zorunda. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımıza en yakın zamanda getireceğiz. Sezon bizim için erken başlıyor. 20 Temmuz'da ilk maçımızı yapacağız. Planlamamızı ona göre yapıyoruz."

PAOLO MALDINI AÇIKLAMASI

"Maldini benim bir iş adamı arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanıştık ve dost olduk. Çok önemli bir isim. Maldini iyi bir futbol adamı. 4 kuşaktan futbol adamı. Inter hegemonyasına son veren bir isim. Herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Yeni yeni isimler de çıkacak, göreceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kadroyla ilgili soruları ona sorarsınız. Bizim yapacağımız transferlerde bize akıl hocalığı veriyor. Bizim de arkadaşımız, dostumuz. Milan'ın efsanesi. Dostluğumuz her zaman devam edecek.

Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Dünya'nın en iyi 3 hocasından biri hala. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."

EDERSON AÇIKLAMASI VE TRANSFER YANITI

"Takımı Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncular alacağız. Fenerbahçe'de 3-4 bölgesine dünya yıldızı transfer yapacağız. Forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci. Ancelotti'nin de Dünya Kupası'nda birinci tercihi Ederson ama şu anda Fenerbahçe'de ruhunu kaybettiği için lider kaleci arıyorum. Kaleci dev cüsseli, 1.90 stoper, sağ sol bek, hızlı kanat, tek forvet.

Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

"Bu kadar yıldız getireceğiz, bunları da oynatacak hoca lazım. Kafamızda A-B-C planları var. Kimseye sözümüz yok. Bizim amacımız ilk yılda şampiyonluk. Ligi bilecek. Çünkü yabancı hocalar da yerli hocalar da kıymetli. Hoca işini kapatalım, polemik çıkacak."

JORGE JESUS İDDİALARI

"Teknik direktörle ilgili planımız hazır. Bizim Jorge Jesus'la temasımız yok. Benim oyun felsefemle onun aynı değil. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyoruz. Bir stratejim var. Gün gün Fenerbahçe menfaatleri için çalışıyorum. Seçime kadar tüm Fenerbahçeliler'in kafalarındaki sorular cevap bulacak."