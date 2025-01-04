Derbi kararları tepki çekmişti: MHK'den Arda Kardeşler kararı!
28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki kararları büyük tartışma konusu olan hakem Arda Kardeşler, o günden bu yana herhangi bir maçı yönetmemişti. MHK, Kardeşler'i o tarihten sonra ilk kez Yeni Malatyaspor-Boluspor maçına VAR hakemi olarak atadı.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlar tartışma yaratan Arda Kardeşler, 28 Ekim 2024'ten bu yana herhangi bir maçta görev almamıştı.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, derbi sonrası Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan birşey olur diye UEFA’daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'in 10. haftasından bu yana hiçbir maça atanmayan Arda Kardeşler, 18. haftayla birlikte geri dönüyor.
MHK, Arda Kardeşler'in 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor-Boluspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacağını açıkladı.
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