Derbi mağlubiyetinin ardından... Jose Mourinho'dan şaşırtan hareket!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında derbide Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.
BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
Mücadelenin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı. Mourinho sadece yayıncı kuruluşa karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mourinho, Okan Buruk'un geç gelmesi ve toplantının uzaması nedeniyle basın toplantısına katılmadı.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #jose mourinho
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