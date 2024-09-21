Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı lacivertli takımın taraftarı derbiye özel koreografi hazırladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı.
Fenerbahçe taraftarının hazırladığı koreografide, "Attack Fener (Saldır Fener)" sözleri yer aldı.
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