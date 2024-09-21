Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!

Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı lacivertli takımın taraftarı derbiye özel koreografi hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 20:54
Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.

Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı.

Dev maç öncesi muhteşem atmosfer: Fenerbahçe'den derbiye özel koreografi!

Fenerbahçe taraftarının hazırladığı koreografide, "Attack Fener (Saldır Fener)" sözleri yer aldı.

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