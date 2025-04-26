Derbi öncesi Filip Kostic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de sarı kart gören Filip Kostic, cezalı duruma düştü.

Derbi öncesi Filip Kostic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:34

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de Filip Kostic, cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAMAYACAK

Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Sırp futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


Etiketler: #Filip Kostic #fenerbahçe #beşiktaş

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