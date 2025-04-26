Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı: Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 26.04.2025 - 18:10

Güncelleme: 26.04.2025 - 21:02

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Ev sahibi Gaziantep FK, 13. dakikada Alexandru Maxim'in attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 68. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred'in attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

KOSTIC'TEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Filip Kostic, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 75 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK, 42 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(77) Galatasaray - 30 maç

(75) Fenerbahçe - 31 maç

(42) Gaziantep FK - 31 maç

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Husic, Semih Güler, Viana, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu, Boateng

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can K., Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko

Karşılaşmadan önemli anlar | Gaziantep FK 1-3 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

80' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

73' Gaziantep FK'de Halil Dervişoğlu, Ogün ve Viana'nın yerlerine Kenan Kodro, Emre Taşdemir ile Quentin Daubin oyuna dahil oldu.

72' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

72' GOL | Fred, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

69' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dzeko, sağ ayak içiyle topa tek dokunuşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

69' GOL | Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

68' GOL | Talisca, penaltıdan bulduğu gol ile maça beraberliği getirdi.

67' Fenerbahçe'de Kostic ve İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Tadic ile Szymanski oyuna dahil oldu.

66' PENALTI | Hakem Direnç Tonusluoğlu, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Viana'ya ise sarı kart çıktı.

62' Gaziantep FK'de Husic oyundan çıkarken Arda dahil oldu.

57' GOL İPTAL | VAR uyarısının ardından Fenerbahçe'nin golü iptal edildi.

56' GOL | En-Nesyri, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti.

51' İrfan Can, ceza yayının gerisinden savunma arkasına yüksek bir top gönderdi. Edin Dzeko, yakın mesafeden topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Burak'ın ellerinde kaldı.

50' Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Gaziantep savunmasında boşluk arıyor...

49' Kostic, sol kanattan penaltı noktasına yerden çevirdi. Edin Dzeko'nun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

47' Halil Dervişoğlu, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

46' Fenerbahçe'de İsmail oyundan çıkarken En-Nesyri dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

40' SARI KART | Gaziantep FK'de Maxim sarı kart gördü.

31' Talisca'nın kulllandığı serbest vuruşta Burak soluna uzanarak topu dışarı çeldi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' SARI KART | Husic, orta alanda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' SARI KART | Fenerbahçe'de Kostic sarı kart gördü.

13' Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düştü ve araya Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

13' GOL | Maxim, Gaziantep FK'yi öne geçiren golü kaydetti.

5' Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi, topu ceza sahasına kadar taşıyıp penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

4' SARI KART | İsmail Yüksek, orta alanda Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.