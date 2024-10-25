Derbi öncesi Galatasaray'a şok: Okan Buruk acil ameliyata alındı!
Galatasaray Kulübü, apandisiti patlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un operasyon geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray, apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Okan Buruk'un başarılı bir Ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2024
Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/cBAeMYGFYF
Etiketler: #okan buruk #ameliyat #Apandisit
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