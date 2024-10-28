Derbi öncesi konuştu: Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Derbi öncesi konuştu: Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray açıklaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Özgüvenli olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Derbi maçları her zaman özeldir. Bunu birkaç gün öncesinden hissetmeye başladık. Maçın büyüklüğü tartışılmaz. Zor bir maç. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Yoğun ve tempolu olacaktır. Savaşa hazırız. İki takım henüz yenilmedi. Biz olumlu sonuç için özgüvenliyiz. Her şeye karşı güçlü, kendi oyunumuzu oynama isteğini göstereceğiz. Galatasaray için işleri zorlaştıracağız" dedi.

"GALATASARAY OFANSİF OYNUYOR"

Galatasaray'ın dizilişine değinen van Bronckhorst, "Son maçlarını izledik Galatasaray'ın, çok hücumcu 11'leri var. Avrupa'dakine benzer bir 11'le çıktılar. Hücumdaki tehlikelere karşı hazır olmalıyız. Top bizdeyken özgüvenli olmalıyız. İyi hücum etmeli ve fırsatlar üretmeliyiz. Defansif olarak güçlü, ofansif olarak cesur olmak istiyoruz. Bu maçta gol atacak kalitemiz var" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #galatasaray #Derbi

İlgili Haberler

CANLI YAYIN: Galatasaray - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 10. hafta

CANLI YAYIN: Galatasaray - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 10. hafta
Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan flaş Yusuf Demir kararı!

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan flaş Yusuf Demir kararı!
Galatasaray - Beşiktaş maçında gözler golcülerde!

Galatasaray - Beşiktaş maçında gözler golcülerde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler