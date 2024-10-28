Dev derbide kazanan Galatasaray: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:04

Güncelleme: 28.10.2024 - 22:05

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, evinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ını 2-1 mağlup etti.

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.

GABRIEL SARA MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, duran toptan gelen iki golde de asist yaparak yıldızlaştı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Galatasaray puanını 28'e yükseltirken, namağlup serisi bozulan Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray haftayı BAY geçerken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (28) - 10 maç

2- Samsunspor (22) - 10 maç

3- Fenerbahçe (20) - 9 maç

4- Beşiktaş (20) - 9 maç

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 2-1 Beşiktaş

90' GOL | Beşiktaş'ta Muçi farkı 1'e getiren golü kaydetti.

90' Galatasaray'da Icardi ile Barış Alper oyundan çıkarken Batshuayi ve Metehan giriyor.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.

89' Beşiktaş'ta Immobile sarı kart gördü.

85' Beşiktaş'ta Svensson ile Emirhan oyundan çıkarken Onur ve Tayyip Talha giriyor.

82' Galatasaray'da Torreira ile Osimhen oyundan çıkarken Mertens ve Kerem Demirbay giriyor.

82' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

80' Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart gördü.

72' Galatasaray'da Yunus'un sağ kanattan açtığı orta kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

69' Beşiktaş'ta Gedson, rakip yarı alanın solunda Jelert'e faul yaptı.

68' Beşiktaş'ta Joao Mario kenara geldi. Yerine Muçi dahil oldu.

68' Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada Osimhen, kale ağzında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağarla buluştu.

67' GOL | Galatasaray'da Osimhen durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.

62' Galatasaray'da Davinson Sanchez sarı kart gördü.

59' Beşiktaş'ta Uduokhai, orta alanda Sallai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

58' Beşiktaş'ta Masuaku, sol kanattan topu hızla sürmek istedi fakat top ayağından açılınca dışarı gitti. Galatasaray aut kullanacak.

56' Galatasaray'da Osimhen, ceza sahasının sol tarafında topla buluştu fakat Emirhan Topçu araya girerek topu kornere gönderdi.

53' Beşiktaş'ta Masuaku, kendi yarı alanının solundan topu sürerek ceza sahasına hareketlenen Rafa'ya harika bir pas attı. Pas ceza sahasının sağına açılınca Rafa topuk pasıyla Joao Mario'ya harika gönderdi. Mario'nun vuruşunda topu Muslere kurtardı. Karar korner.

52' Galatasaray'da Sara, orta alanın solunda Uduokhai'nn müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

51' Galatasaray'da Kaan Ayhan oyundan çıkarken Elias Jelert giriyor.

50' Galatasaray'da Kaan Ayhan, kendi ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Oyuna sağlık ekipleri davet edildi.

49' Beşiktaş'ta Joao Mario, ceza sahasına hareketlenen Immobile'ye yerden harika bir pas verdi. Savunmada Davinson araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave ediliyor.

40' Galatasaray'da Yunus Akgün, sol kanattan topu sürdü ve yayın solunda bulunan Sara'ya yerden pas verdi. Sara topu bekletmeden şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sağ kanattan açtığı ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı fakat top yandan dışarı gitti.

36' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

33' Galatsaray'da Barış, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortalamak istedi fakat Svensson araya girdi ve top taca çıktı.

29' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Galatasaray yarı alanın sağında Davinson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.

27' Galatasaray'da Icardi, Beşiktaş kalesine doğru topu sürerek ceza sahasına girdi. Uduokhai'nin müdahalesiyle top auta çıktı. Pozisyonun ardından Icardi hakem Arda Kardeşlere penaltı itirazlarında bulundu.

25' Mücadelenin bu dakiasına kadar Galatasaray 6 şut, Beşiktaş ise 1 şut çekti.

24' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Icardı topu kafayla karşıladı ardından top sol kanattan taca çıktı.

23' Beşiktaş'ta Masuaku, Galatasaray ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler faul kararı verdi.

22' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaş yarı alanınnda Joao Mario'ya faul yaptı.

20' Orta sahada top Sallai'nin eline çarptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

19' Beşiktaş, mücadelenin bu dakiiklarında Galatasaray'a ön alan baskısı yapıyor.

16' Beşiktaş'ta Immobile, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Galatasaray yarı alanının sol tarafında yerde kaldı.

15' Galatasaray'da Gabriel Sara, yayın sağından şutunu çekti. Savunmada Ndour'a çarpan top kornere gitti.

14' Galatasaray Icardı'nın yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş yarı alanının sağından serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuurşta Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

13' GOL | Davinson Sanchez Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

7' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

6' Galatasaray'da Sallai, sağ kanattan arka direkte bulunan Yunus Akgün'e orta açtı. Yunus'un sol ayak üstüyle vuruşunda kaleci Ersin topu kurtardı. Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Beşiktaş'ta Rafa Silva kendi yarı alannının sağında Barış Alper'e harika bir vücut çalımı attı sonrasında sağ kanatta bulunan Joao Mario'ya pasını verdi. Joao Mario ceza sahasına yerden ortaladı. 6 pasın solunda topla buluşan Semih dar alandan şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

2' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, orta alanda Sallai'ye faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullancak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.