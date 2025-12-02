Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart beklentisi için net yorum!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Trio ekibi, dev derbinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

44. dakikada Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: “İki şey var. Birincisi Davinson'un çenesine Edson'un kolla müdahalesi var mı? İkincisi Skrinar'ın elle oynaması. Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru. Kol doğal konumda değil. Bu golün iptali doğru.”

Bahattin Duran: “Çok net, uzaktan gelen top, Skriniar'ın kolu doğal konumda değil. İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.”

Deniz Çoban: "İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru."

45+6. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Çok küçük bir temas var, penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru. Ufak bir kontak var."

Bahattin Duran: "Hakem kararı doğru. Fenerbahçe kalecisi Ederson risk alarak gitti. Kontrolsüz kaymadı, durdu ve elini yere koydu. Yüzünü de geri çekti. Yüzünü çekmese penaltı olacak. Çok küçük bir temas var. Penaltı gerektirmez."

Deniz Çoban: "Hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum."

65. dakikadaki Skriniar - Sara mücadelesi kırmızı kart mı?

Bahattin Duran: “Skriniar'ın yaptığı hareket çok net bir şekilde faul. Sınırlarda. Sarı karttan başlar pozisyon. Güç transferi olsa, o ayak daha esnese, o gücü aktarsa, biraz daha yukarı bassa... Skriniar'in şansı şu; bileğin yanına bastı ve tarayıp aşağı indi. Kramponun yanına da geldi. Skriniar'ın burada kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Bu çok net bir sarı kart. Sarı kartı kabul ediyorum. Güç transferi yok. Bileğin üstüne gelmiyor. Kramponun yanına da geliyor. Sara'nın ayağı esnememiş”

Bülent Yıldırım: "Bunu kaçırmak yakışık almadı. Bu sınırda bir hareket. Bileğe otursa güç transferi olacak, yaralayıcılık olacak. Bu haliyle sınırda. Kesinlikle sarı kart verilmeliydi ve atlanmamalıydı."

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi."

Deniz Çoban: "Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson."

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: "Bir derbi maç, kaos futbolu, hakem maçı kontrolünde tutmaya çalıştı. Kritik kararlarında hata yapmadı. Özellikle faul standardı ve kart yorumlarında bu seviyeye uygun olmayan vasatın altında kaldı. 50. dakikadan 90. dakikaya kadar faul yorumları... Çok net fauller ve kartlar atladı."

Bülent Yıldırım: "Düdükleriyle güven veremedi, vasatı aşamadı. İyi hakem yönetimi göremedik."

Bahattin Duran: "Faul standartlarında doğruyu bulamadı. Oyuncular güvenemedi. Maçın sonucunu etkilemedi ama vasatı aşamadı."