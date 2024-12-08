Fenerbahçe maçı sonrası Salih Uçan'dan paylaşım!

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe maçı sonrası Salih Uçan'dan paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:44

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandıkları derbi galibiyeti sonrası paylaşımda bulundu.

Salih Uçan paylaşımında, "İyi geceler Beşiktaş'ın hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

İşte Salih Uçan'ın paylaşımı:


Etiketler: #Salih Uçan #beşiktaş #fenerbahçe

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