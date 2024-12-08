Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yorumladı: Djiku'nun Emirhan Topçu'ya müdahalesi kırmızı kart mı?
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçtaki pozisyonları yayıncı kuruluştaki Trio programında değerlendirdi.
19' Jonas Svensson-Allan Saint Maximin pozisyonunda kart verilmeli miydi?
Bahattin Duran: Faulü Fenerbahçe lehine verdi zaten hakem. Doğru karar. Her iki hoca da medeni bir şekilde. Konuştular ve anlaştılar. Bunu kabul ediyorum. Hiç uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş, kart gösterse doğru diyecektim ama uyarmasını kabul ediyorum.
Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı bölge üçüncü ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı oyuncuların ve teknik ekiplerin futbol odaklı olması. Alıştığımız derbi atmosferi olsa oyun kontrolünün kaybolmasına neden olurdu. Ben burada Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareketi masum görmüyorum ve kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul olduğunu düşünüyorum. Bu yönetimde bir problem yok. Hakem çağırıp genel bir uyarı yaptı. Ben bunu yeterli görüyorum.
32' Gedson'un sarı kart pozisyonu öncesinde Djiku'nun Emirhan'a yaptığı mücadele adil mi?
Bülent Yıldırım: İki faza ayıralım. Tadic korneri kullandıktan sonra Djiku ile Emirhan arasında temas var. Akış içinde bunu görmek gerçekten zordur. Kostic kontrol ettikten sonra Gedson'un elle oynamasını tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüz zaman; Djiku, Emirhan'ın boğazını sıkmış. Tartışmasız bir hücum faul ve sarı kart olmalıydı. Bu atlanmış. Bu maçı videodan seyretmek kolay, sahada tespit etmek zordur. Kostic kontrol etmeye çalışırken, Gedson koluyla profesyonelce eliyle oynadı. Bilerek elle oynama, direkt serbest vuruş olur. Sarı karta katılmıyorum sadece. Arka alanda da kaçırılmış bölgede Djiku'nun rakibini boğazından kuvvetli ittiğini, sarı kart olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Bu fotoğrafı gazeteye bassan, adam öldürmeye teşebbüs etmiş, sıkmış boğazını derler. Hakem açısından burada izlenecek birkaç bölge var. Ben hakemim, bir yeri tercih edeceğim, ortadaki kalabalığı tercih ederim. O yüzden niye burayı kaçırdın diye hakemi eleştiremem. Bu bir şanssızlık hakem için. İhlal var mı, var. Yüzde yüz sarı kartlık ihlal var, kırmızı bile gösterseniz niye demezsiniz. Hakem gördüm, boğazı sıktı dese neden demezsiniz. Bence itti. Yardımcı hakem, yardımcı olabilir, çünkü önünde. Eskiden yardımcı hakemler bunlara yardım ediyorlardı. Penaltı veriyorlardı, ceza alanı içinde olaya giriyorlardı. VAR çıktıktan sonra yardımcı hakemlerin melekeleri azaldı. VAR'ın da yapacağı bir şey yok.
Bahattin Duran: Hareketin bütününü değerlendirmek lazım, fotoğrafına değil. Hocam bu pozisyon özelinde, yardımcı hakem yardım edemez. Hocam Tadic sol ayaklı bir oyuncu. Tadic'in buradan yaptığı korner vuruşu, topun kale çizgisini geçmemesini takip etmeli, dış bükey atıyor. Topun çizgiyi terk edip etmediğine bakmak zorunda yardımcı hakem. Yardımcı hakem için bu pozisyon kolay değil.
90+3' Djiku'nun Emirhan Topçu'ya müdahalesinde kart verilmeli miydi?
Bahattin Duran: Djiku riskli hareketler yapmış. Çok net bir sarı kart. Djiku'nun yaptığı hareketin karşılığı sarı kart.
Deniz Çoban: Tartışmasız bir sarı kart. Bu yakalansa kırmızı kart olması lazım. Nasıl kaçırdın diyebileceğim bir şey değil.
Bülent Yıldırım: Karambolede her zaman hakem yakalayamabilir. Sol eliyle Emirhan'ın yüzüne vuruyor. Net kontrolsüz faul bu da.
90+6' Gedson Fernandes'in kırmızı kartında karar doğru mu?
Bahattin Duran: Gedson'un yaptığı hareket benim için çok net. Hakemin her iki kararı da doğru.
Deniz Çoban: Faul ve ikinci sarı kart doğru. Kırmızı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Öncesindeki faulü doğru buluyorum. Hakem doğru bir düdük çaldı. Reaksiyon olarak topu dışarıya vurunca başka bir fonksiyonu kalmaz. Faul ve ikinci sarı kart doğru.
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