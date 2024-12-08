Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yorumladı: Djiku'nun Emirhan Topçu'ya müdahalesi kırmızı kart mı?

19' Jonas Svensson-Allan Saint Maximin pozisyonunda kart verilmeli miydi?

Bahattin Duran: Faulü Fenerbahçe lehine verdi zaten hakem. Doğru karar. Her iki hoca da medeni bir şekilde. Konuştular ve anlaştılar. Bunu kabul ediyorum. Hiç uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş, kart gösterse doğru diyecektim ama uyarmasını kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı bölge üçüncü ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı oyuncuların ve teknik ekiplerin futbol odaklı olması. Alıştığımız derbi atmosferi olsa oyun kontrolünün kaybolmasına neden olurdu. Ben burada Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareketi masum görmüyorum ve kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul olduğunu düşünüyorum. Bu yönetimde bir problem yok. Hakem çağırıp genel bir uyarı yaptı. Ben bunu yeterli görüyorum.