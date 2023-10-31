Derbi sonrası taraftarlardan Marcus Rashford'a tepki!

İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Manchester United'da İngiliz futbolcu Marcus Rashford'ın derbi sonrası yaptığı hareket taraftarların tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 18:33
Derbi sonrası taraftarlardan Marcus Rashford'a tepki!
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Sezona iyi başlamayan Manchester United'da her geçen gün dikkat çeken bir olay yaşanıyor.

"Kırmızı Şeytanlar"ın, derbide Manchester City'ye kaybetmeleri eleştiri oklarını takımın üzerinde tutarken, United'ın yıldızı Marcus Rashford'dan olay yaratan bir hareket geldi.

GEÇ SAATLERE KADAR PARTİ

The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz oyuncunun, derbi mağlubiyeti sonrası bir gece kulübünde geç saatlere kadar süren partiye katıldığı öğrenildi.

Yıldız oyuncunun bu hareketinin eleştirileri daha çok arttırdığı aktarıldı. Oyuncu bir sonraki gün yapılan antrenmana geç kalmasa da, mağlubiyet sonrası oyuncuların rahat tavırları taraftarları iyice kızdırdı.

Önceki hafta Manchester derbisinde City, United'ı 3-0 mağlup etmişti.


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