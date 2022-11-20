Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Galatasaray HDI 0-3 Fenerbahçe Opet

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Fenerbahçe Opet setlerde 3-0 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 16:29
Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Galatasaray HDI 0-3 Fenerbahçe Opet
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Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet  karşılaşmasında konuk ekip Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 3-0 kazandı. 

Zorlu karşılaşmanın setleri 16-25, 19-25 ve 20-25 skorları ile sona erdi. Bu sonuç ile Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.




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