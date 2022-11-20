Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Galatasaray HDI 0-3 Fenerbahçe Opet
Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Fenerbahçe Opet setlerde 3-0 kazandı.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet karşılaşmasında konuk ekip Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Zorlu karşılaşmanın setleri 16-25, 19-25 ve 20-25 skorları ile sona erdi. Bu sonuç ile Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
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