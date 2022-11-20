Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Galatasaray HDI 0-3 Fenerbahçe Opet

20 Kasım 2022 Pazar, 16:29

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet karşılaşmasında konuk ekip Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Zorlu karşılaşmanın setleri 16-25, 19-25 ve 20-25 skorları ile sona erdi. Bu sonuç ile Galatasaray HDI Sigorta, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.







