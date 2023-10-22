Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray EKMAS 62- 74 Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 74-62 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Sarı-lacivertli takım derbiyi 74-62 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 3. galibiyetini aldı. Galatasaray Ekmas ise 2. yenilgisini aldı.
TARAFTARDAN YÖNETİME ÇAĞRI
Fenerbahçe Beko karşısında maçın son saniyelerinde Galatasaray taraftarından yönetime çağrı geldi.
Taraftarlar; "Yönetim uyuma, basketbola sahip çık" tezahüratında bulundu.
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