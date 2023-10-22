Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray EKMAS 62- 74 Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 74-62 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 22:35
Derbide kazanan Fenerbahçe! Galatasaray EKMAS 62- 74 Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. 

Sarı-lacivertli takım derbiyi 74-62 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 3. galibiyetini aldı. Galatasaray Ekmas ise 2. yenilgisini aldı. 

TARAFTARDAN YÖNETİME ÇAĞRI 

Fenerbahçe Beko karşısında maçın son saniyelerinde Galatasaray taraftarından yönetime çağrı geldi.

Taraftarlar; "Yönetim uyuma, basketbola sahip çık" tezahüratında bulundu. 


Galatasaray EKMAS fenerbahçe beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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