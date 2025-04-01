Okan Buruk'tan Fenerbahçe karşısında 3 kesik!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:40

Beşiktaş'a 2-1 yenilerek Süper Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, yarın Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olacakları Fenerbahçe karşısında ilk 11'de değişikliğe gideceği ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş derbisinde 10 numara pozisyonunda görev yapan ancak sarı kırmızılı takımda yeterli katkı veremeyen isimlerden olan Alvaro Morata, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de düşünülmüyor.

Haberde, kupadaki derbide tek forvet olarak Osimhen'in görev yapacağı ve Nijeryalı yıldızı sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta olduğu gibi Dries Mertens'in tamamlayacacağı kaydedildi.

Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan Barış Alper, Yunus, Mertens ve Osimhen'den kuracak.

Beşiktaş maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Gabriel Sara da Fenerbahçe maçında kulübede kalacak.

Brezilyalı oyuncunun yerine Lemina'yı ilk 11'e koyarak daha sert bir orta saha kurgusu yaratmak isteyen teknik ekip, savunmada ise sağ bekte Frankowski yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürecek.

51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisine yönelik taktik çalışmalarda as kadroyu Muslera- Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren- Lemina, Torreira- Barış Alper, Mertens, Yunus- Osimhen'den oluşturdu.