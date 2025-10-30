Derbilerde düdük çalacak hakemler açıklandı!

Süper Lig’in 11. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakemlerle ilgili açıklaması Türk futbolunda büyük yankı uyandırırken, derbilerin hakemleri de belli oldu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisinde orta hakem Cihan Aydın olacak. Yardımcı hakemler ise Deniz Caner Özaral ve Adnan Deniz Kayatepe olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken ve Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı.