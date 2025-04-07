Derbinin ardından... Galatasaray'dan sürpriz kaleci kararı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:49

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:49

Son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yönetim sürpriz bir karar aldı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Galatasaray, tecrübeli eldivenin performansı ve takımın birleştirici gücü olmasından son derece memnun.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2026 yazında sona erecek Günay Güvenç'le yeni kontrat yapma kararı aldı.

İKİNCİ KAPTANLIK GÖREVİ VERİLECEK

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray'da Günay Güvenç'e ikinci kaptanlık görevi de verilecek ve tecrübeli ismin sorumluluğu artırılacak.

Galatasaray, Günay Güvenç'i 2023-24 sezonu başında Gaziantep FK'den 250 bin Euro karşılığında transfer etmişti.