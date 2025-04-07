Derbinin ardından... Galatasaray'dan sürpriz kaleci kararı!

Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2026 yazında sona erecek Günay Güvenç'le yeni kontrat yapma kararı aldığı iddia edildi.

Derbinin ardından... Galatasaray'dan sürpriz kaleci kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:49

Son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yönetim sürpriz bir karar aldı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Galatasaray, tecrübeli eldivenin performansı ve takımın birleştirici gücü olmasından son derece memnun.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2026 yazında sona erecek Günay Güvenç'le yeni kontrat yapma kararı aldı.

İKİNCİ KAPTANLIK GÖREVİ VERİLECEK

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray'da Günay Güvenç'e ikinci kaptanlık görevi de verilecek ve tecrübeli ismin sorumluluğu artırılacak.

Galatasaray, Günay Güvenç'i 2023-24 sezonu başında Gaziantep FK'den 250 bin Euro karşılığında transfer etmişti.


Etiketler: #Günay Güvenç #galatasaray #Sözleşme

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Galatasaray yanıtı: 'Maçın sonucunun etkisi...'

Jose Mourinho'dan Galatasaray yanıtı: 'Maçın sonucunun etkisi...'
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu: 'Hukuksuz verilen cezalar nedeniyle...'

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu: 'Hukuksuz verilen cezalar nedeniyle...'
Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'

Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler