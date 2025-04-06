Jose Mourinho'dan Galatasaray yanıtı: 'Maçın sonucunun etkisi...'
Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.
Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"
"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."
"GALATASARAY MAÇININ SONUCU..."
"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."
"Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı. Olduysa pozitif bir etki olmuştur."
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #galatasaray
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