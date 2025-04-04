Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'

Galatasaray, Türkiye Kupası'daki maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'nin açıklamasına yanıt verdi.

Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:43

Galatasaray, kulübün internet sitesi üzerinden Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı: 

"Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #jose mourinho

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