Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap: 'Onlar adına utanıyoruz'
Galatasaray, Türkiye Kupası'daki maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'nin açıklamasına yanıt verdi.
Galatasaray, kulübün internet sitesi üzerinden Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:
"Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap
- Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!
- UEFA açıkladı: İşte 3 büyüklerin Avrupa geliri!
- Kevin de Bruyne resmen açıkladı: Bir devir sona eriyor!
- Kent'ten Fenerbahçe itirafı: 'Oynamamı engelleyen...'
- Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
- Japonya Grand Prix'si olaylı başladı!
- Brezilya'da gündem Mourinho: Adaylardan biri!
- Adem Bona'nın 28 sayısı galibiyete yetmedi!
- VAR odasında flaş görüntü: Maç sırasında bahis oynadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!