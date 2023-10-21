Derbinin son bölümünde sakatlanmıştı: Okan Buruk, Icardi'nin son durumunu açıkladı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:03

Güncelleme: 21.10.2023 - 22:21

Galatasaray, Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Maç sonu baktığımızda böyle bir derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 11'de rakibimize karşı üstündük ama 11'e 10'dan sonra oyuncuların kafasında '1-0 öndeyiz, nasıl olsa kazanırızı' gördük. Maçın başındaki dinamizmimizi kaybettik. Net pozisyonlar vermedik. Topu gereksiz bıraktık zaman zaman. Bugün genel olarak baktığımda, bundan önceki haftalarda değindiğimiz şey bitiriciliğimiz yeterli değildi. Çok kolay rakip ceza sahasına gittik. Burada daha iyi olmamız gerekiyor. Şut sayısı 30'a yaklaşmış ama kaç tanesi istediğimiz gibi olmuş, kaç tanesini değerlendirebilirmişiz bunun analizini yapacağız" dedi.

"MAÇ KAZANMAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Okan Buruk ayrıca, "Bugün taraftarımızın koreografisi harikaydı. 3 gün sonra tekrar bir maçımız var. Takımlarına, oyunculara ve bizlere güveniyorlar. Taraftarımızın hak ettiği başarıyı onlara yaşatmak istiyoruz. Maç kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Güçlü bir lig, güçlü takımların olduğu bir lig. Burak hoca ve takımı 11'e 10 kaldıktan sonra ciddi bir şekilde cevap verdi. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli takım arası hep zordur. Biz bu süreçte kazanarak devam ettik. Bu yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

"MR'DAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK"

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Icardi'ye ilişkin Buruk, "MR çekilecek. MR'dan sonra değerlendirilecek. Şu anda bir ağrı var. Bu devamında yarın nasıl olur, yarın MR çekildikten sonra net bir şekilde göreceğiz" dedi.

"CİDDİ BİR ŞEY OLMASA..."

Kulüp Doktoru Yener İnce ise, "Mauro Icardi'nin durumu pazar günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Sekiyor olması can sıkıcı ama. Ciddi bir şey olmasa yürürken sekmezdi" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takım, 24 Ekim Salı günü Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.