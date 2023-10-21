Dev derbide kazanan Galatasaray! Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:04

Güncelleme: 21.10.2023 - 21:11

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki 300. maçında Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Mauro Icardi, 26. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Beşiktaş'ta Mert Günok, 30. dakikada VAR uyarısı üzerine ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın 61. dakikada kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Alex Oxlade-Chamberlain, 69. dakikada skora eşitliği getirdi.

Mauro Icardi, 82. dakikada penaltıdan Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 Beşiktaş

90' DOKUNAMADI! Rebic'in içeriye pasında Muslera'yı geçen topta arka direkte Rosier topa dokunamıyor, aut.

90' İtirazları sonucu Muslera sarı kart gördü.

89' Topu tribüne yollayan Rebic, karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

85' Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan alındı. Ndombele ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

84' Galatasaray'da Cedric Bakambu sarı kart gördü.

83' Beşiktaş'ta Ante Rebic, Tayfur Bingöl'ün yerine oyuna dahil oldu.

83' GOL | Mauro Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi.

81' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön bölgede Torreira kafayla vurdu. Kaleye giden top Amir Hadziahmetovic'in eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

78' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

77' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Kerem'in ayağına vuran Masuaku'ya sarı kart gösterdi.

75' SON ANDA! Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında Boey, arka direkte topu kornere yolladı.

69' GOL | Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolluyor.

65' Sarı-kırmızılılarda Tete ve Zaha oyundan çıktı. Oyuna giren isimler Barış Alper Yılmaz ve Mertens.

64' İtirazları sonucu Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, sarı kart gördü.

64' PENALTI İPTAL! Halil Umut Meler, pozisyonun dışarıda olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal etti.

62' Beşiktaş geriden oyun kurmak isterken baskısı sonucu araya giren Lucas Torreira, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58' Sol kanattan hızla ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Amir Hadziahmetovic'un müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, rakibinin formasını çeken Amir Hadziahmetovic'e sarı kart gösterdi.

46' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Baktiyor Zaynutdinov oyundan alınırken Alex Oxlade-Chamberlain ile Arthur Masuaku oyuna dahil oldu.

45' Tete'nin ceza sahası dışından sert şutunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.

45' İlk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

41' Çok adamla gelen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes uzaktan kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

32' Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

30' KIRMIZI! Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

26' GOL | Savunmasında bir türlü topu uzaklaştıramayan Beşiktaş'ta topu alan Icardi kafasıyla arkadaşına göndermek istedi. Colley'e çarpan topu önünde bulan Icardi, yerden vuruşuyla Mert Günok'u geçerek topu ağlara yolladı.

23' ÇOK NET! Amartey'in uzaklaştıramadığı topta araya giren Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi. Mert Günok bu pozisyonda başarılı oldu.

19' Galatasaray'da hızlı çıkmak isteyen Tete, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Tayfur Bingöl sarı kart görüyor.

18' DİREK! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur'un kafası direkten oyun alanına döndü.

17' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Davinson Sanchez ve Daniel Amartey'e sarı kart gösterdi.

15' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan uçarak kafayla vurdu. Mert Günok topa başarılı şekilde sahip oldu.

7' KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Angelino sol kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşı pozisyonda şutunu çeken Angelino, Mert'i geçemedi. Mert'ten seken top kaleye yöneldi. Beşiktaşlı oyuncular topu çizgiden çıkardı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.