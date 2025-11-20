Derbiye yetişecek mi? Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 21:39:00
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijerya milli takımından sakat dönen Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Özbek, milli takımda sakatlandığı açıklanan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin görüşlerini aktardı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi denince Türkiye'de akla gelen ilk takım Galatasaray. Galatasaray'ın müzesinde eksik kupalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi kupası. Taraftar "Ligde şampiyonluk zaten normal" diyor, ben demiyorum. İş buraya geldi. Beni de zorlayan bir husus. Hedefimiz eksik kupayı tamamlamak."

"Futbolda artık öyle bir seviyedeyiz ki, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla bizi ölçecekler."

DURSUN ÖZBEK'TEN OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine güzel maç olacak."

"Osimhen'in tahminen 2 hafta iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor."

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı takım 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

