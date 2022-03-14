Derbiyi izlemeye gelen Cenk Tosun'dan transfer açıklaması
Milli futbolcu Cenk Tosun, adının Beşiktaş ile anılmasının her sene olduğunu ifade ederken, Everton ile sözleşmesinin yaza kadar devam ettiğini ve sonrasında karar vereceğini söyledi. Tosun ayrıca sakatlık durumundan dolayı Portekiz maçında olamayacağını ifade etti.
Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için Nef Stadyumu’na geldi.
Tribünlere girmeden önce açıklamalarda bulunan Tosun, maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, müsabakanın favorisinin olmadığını söyledi.
Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, “Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş’a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton’da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
"PORTEKİZ MAÇINA YETİŞEMEM"
Sakatlık durumundan dolayı milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası’na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.
İlgili Haberler
- Başakşehir, evinde Antalyaspor'a mağlup! Başakşehir 0-1 Antalyaspor
- Milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı
- Ümit Karan, Uşakspor ile anlaştı
Video Haberler
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
En Çok Okunan Haberler
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 3 maçtır kazanamıyor
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Fransız devi 3 Türk futbolcuyu canlı izleyecek!
- Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
- Dev derbide ilk 11'ler açıklandı!
- Erdoğan, Scholz'dan Almanya’da ilahiyat fakültesi istedi
- Ukrayna, müzakerelerle ilgili son durumu açıkladı
- Talisca'da flaş gelişme!
- Acun Ilıcalı, Galatasaraylı yıldızın peşinde!