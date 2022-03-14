Başakşehir, evinde Antalyaspor'a mağlup! Başakşehir 0-1 Antalyaspor

Süper Lig'in 29. haftasında hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü yerine bugün oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 18:05
Başakşehir, evinde Antalyaspor'a mağlup! Başakşehir 0-1 Antalyaspor
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Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü oynanması gereken Medipol Başakşehir ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması olumsuz hava koşulları ve konuk ekibin İstanbul'a gelememesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi'ye ertelendi. İki takım bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı ve Antalyaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

20. dakikada Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor puanını 38 yaptı. Üst üste 3. maçında puan kaybı yaşayan Medipol Başakşehir 47 puanda kaldı.



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