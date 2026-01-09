Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derbiyi kazanan Real Madrid finalde Barcelona'nın rakibi oldu!

9.01.2026 00:23:00
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa'nın yarı finalinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükselen ekip oldu.

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

ARDA GÜLER FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

