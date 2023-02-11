Yeni Malatyaspor'dan TFF'ye ligden çekilme talebi

Kaharamanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:36
Yeni Malatyaspor'dan TFF'ye ligden çekilme talebi
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TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

KENTTE HAYAT DURMA NOKTASINDA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden birçok şehir gibi Malatya'nın da etkilendiği, ülkeyi derinden etkileyen bu afet karşısında kentte hayatın durma noktasına geldiği vurgulandı.

Depremde aynı zamanda takımın kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da vefat ettiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonuna ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."


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