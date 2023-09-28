Derin Toparlak'tan Sırbistan'da altın madalya!
Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ülkemiz adına yarışan milli sporcu Derin Toparlak, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.
Milli sporcu Derin Toparlak, Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.
İKİ HAFTA ÖNCE DE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan'ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Şampiyonluk sonrası açıklama yapan milli sporcu, "Ben her yorulduğumda bayrağımızın göndere çekilişini düşünürüm ve enerji bulurum. Bu başarıda bana her zaman destek olan antrenörüm Canberk Babaoğlu'na aileme, kulübüme ve desteğini esirgemeyen Türk milletine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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