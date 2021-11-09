Deron Williams, eski NFL yıldızı Frank Gore ile boks maçına çıkacak

09 Kasım 2021 Salı, 23:20

NBA'de forma giydiği 12 sezonun bazı bölümlerinde kimileri tarafından akteül en iyi oyun kurucu gösterilmiş Deron Williams, 2011 senesinde NBA'deki lokavt sebebiyle ülkemizde Beşiktaş forması da giymişti.

ESPN'in haberine göre Williams, 18 Aralık'ta YouTube fenomeni Jake Paul ile İngiliz boksör Tommy Fury arasında yapılacak olan boks maçı gününde eski NFL yıldızı Frank Gore ile maça çıkacak.

Bu kararı alan Deron Williams, uzun süredir dövüş sporları meraklısı ve yıllardır karma dövüş sanatlarında eğitim alıyor. Dallas'taki saygın Fortis MMA spor salonunun iki ortağından da birisi.

NBA kariyerinde 16.3 sayı 8.1 asist ortalamaları tutturan Deron Williams, 2011 yılında lig genelinde oyuncuların gittiği lokavt sırasında giydiği Beşiktaş forması ile 7 maçta 19.7 sayı 6.4 asist ortalaması tutturmuştu.