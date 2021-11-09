Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bosna Hersek takımı Igokea'yı mağlup etti

09 Kasım 2021 Salı, 21:50

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

Galatasaray NEF'de 4 oyuncu çift haneli skor üretirken Amerikalı guard Dee Bost 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Bosna Hersek ekibinde Markel Starks'ın 17 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bu sonuçla Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında 3.galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

OYUNCU VE ÇEYREK SKORLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59