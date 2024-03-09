Derrick Köhn: 'Çok mutluyum'
Galatasaraylı Derrick Köhn, Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu. Köhn, 'İlk gol için mutluyum' dedi.
Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;
"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."
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