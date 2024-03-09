Derrick Köhn: 'Çok mutluyum'

Galatasaraylı Derrick Köhn, Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu. Köhn, 'İlk gol için mutluyum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:28
Derrick Köhn: 'Çok mutluyum'
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Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;

"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."


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