Derrick Köhn: 'Çok mutluyum'

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:28

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:28

Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;

"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."