Derrick Köhn'e Süper Lig'den 2 talip!

Kariyerini Werder Bremen'de kiralık olarak sürdüren Derrick Köhn'ün talipleri de artıyor. Galatasaray ile Werder Bremen arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor.

Alman kulübünün sezon bitene kadar 5 milyon 125 bin Euro karşılığında Köhn'ün bonservisini alma hakkı bulunuyor. Werder Bremen bu bonservis bedelini yüksek buluyor ve satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

WERDER BREMEN'İN HEDEFİ 2 MİLYON EURO

Alman kulübü, oyuncunun maaşıyla birlikte bu bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor. Werder Bremen, Köhn'ü almayı istese de bonservis bedelini 2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

TÜRKİYE VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Habertürk'ün haberine göre; Türkiye ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor.

Süper Lig'den Başakşehir ve Eyüpspor; İtalya'dan ise Udinese ile Sassuolo da Alman futbolcuyla yakından ilgileniyor.

İNGİLİZLER DE TAKİP EDİYOR

Bu ekipler dışında İngiltere ekiplerinin de Köhn'ün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Köhn, Türkiye'de 19 maçta forma giydi.

WERDER BREMEN'DE NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Werder Bremen formasını 27 kez terletti. Köhn, 14'ü ilk 11'de olmak üzere söz konusu müsabakalarda 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.