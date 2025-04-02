Werder Bremen'den Galatasaray'a Derrick Köhn talebi!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Werder Bremen'in, Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ün bonservisini alabilmek için sarı-kırmızılı takımdan indirim talep ettiği ileri sürüldü.

Werder Bremen'den Galatasaray'a Derrick Köhn talebi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 19:37

Sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Werder Bremen, 26 yaşındaki futbolcu için bulunan 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için sarı-kırmızılı takımdan indirim talep etti.

AVRUPA EKİPLERİ İLGİLENİYOR

Ancak İtalya'dan Udinese ve bir başka Bundesliga ekibinin, Alman futbolcu için resmi olarak ilgilendiği öne sürüldü.

Bu durumda Werder Bremen mali sorunlar sebebiyle opsiyonu kullanamaması durumunda, Galatasaray sol bek oyuncusu için gelecek en yüksek teklifi değerlendirmek istiyor.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

2024/25 sezonundan Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Derrick Köhn #werder bremen #galatasaray

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