Derrick Köhn, İtalyan devinin radarında

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün, Milan ve Torino'nun radarında olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:23
Derrick Köhn, İtalyan devinin radarında
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Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Bundesliga 2'de oynayan Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü transfer etti.

25 yaşındaki oyuncu yarım sezonda Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Alman oyuncunun Galatasaray'daki performansı İtalyan takımlarının dikkatini çekti.

NTV Spor'un Calciomercato'dan aktardığı habere göre Milan ve Torino, Derrick Köhn'ün performansı nedeniyle oyuncuyu izleme listesine aldı.

Milan, Theo Hernandez'in olası ayrılığında Derrick Köhn'ü transfer etmek için girişimlere başlayacak. İtalyan ekibi, Köhn'ü 6 milyon Euro'nun altında alamayacağının farkında.

Habere göre Galatasaray, 2026'da sözleşmesi bitecek Derrick Köhn'ün sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'da 15 maça çıkan Derrick Köhn, 1 gol, 2 asist katkısı verdi.


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