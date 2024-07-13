Hannover'dan Galatasaray'a Köhn davası: 'Para hesabımızda yok'
Hannover 96, Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açtı.
Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Alman ekibi Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açtı.
"YASAL İŞLEM BAŞLATTIK"
Bild'e konuşan Hannover 96 Genel Müdürü Martin Kind, "Galatasaray, Köhn transferinde ödemeyi yapmadı, para hesabımızda yok. Yasal işlem başlattık" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.
Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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