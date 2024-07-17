Derrick Köhn'den rakiplerine gönderme: 'Çok iyi transferler yaptılar ama...'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:52

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn, EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarını değerlendiren Köhn, "Şu ana kadar kamp eğlenceli ve doyurucu geçiyor. Bu da sanırım hocanın istediği bir şey, herkesin yüzde yüzünü vermesi. Takımdaki herkes çok ciddi çalışıyor. Çok ciddi bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hazırlık maçlarına gelince, tabii ki kimse kaybetmek istemez. Biz de istemiyoruz. Ama buradan çıkartacağımız avantajlar da var. Eksiklerimizi gördük. Bazı şeyleri değiştirip üçüncü hazırlık maçında daha iyi yapmamız gerekiyor. Hazırlık maçının görevi bu. Biz de bunları düzeltip üçüncü maçta ve diğer maçlarda daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"YILDIZ KAZANMA İHTİMALİ VARSA..."



Şampiyon olmaları halinde 5. yıldızı takacakları hatırlatılan Derrick Köhn, "5. yıldız hedefi aşırı bir şekilde beni motive ediyor. Tabii ki şampiyonluğun kendisi zaten başlı başına büyük bir hedef. Ama yıldız kazanma ihtimali varsa, bunun için elimizden geleni yapacağız. Bunu da her maçı kazanarak sağlayabiliriz" sözlerini sarf etti.

"ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTILAR AMA..."



"Benim odak noktam Galatasaray. Galatasaray'da başarılı olmak istiyorum" diyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezonla ilgili, "Açıkçası ben diğer rakiplerimizin ne yaptığını düşünmüyorum. Daha çok Galatasaray'la ilgileniyorum. Mutlaka çok iyi transferler yaptılar ama Galatasaray'ın da çok güçlü bir kadrosu olduğunu biliyorum. Çok mücadeleci bir sezon olacak ama bizim öne çıkacağımızdan da şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Köhn, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.