Galatasaray'da Mathias Ross gelişmesi: Yeni takımı resmen belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un Çek kulüp Sparta Prag'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."
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