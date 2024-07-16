Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'Florya' ve 'Batman' ayrıntıları...
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini özel bir video ile duyurdu. Sarı-lacivertli takımın yayımladığı videoda dikkat çeken imgeler kullanıldı.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda Galatasaray'a gönderme yaptı.
Sarı-lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü.
Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.
HURDACIDA BATMAN MASKESİ
Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.
Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.
Spor Haberleri
- Macaristan'ı deviren milli takım play-off'u garantiledi!
- Beşiktaş'ın yeni 9 numarası belli oldu!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
- Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Yeni takımı belli oldu!
- Süper Lig ekibi eski oyuncusunu transfer etti!
- Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!
- Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi: 'Anlamsız'
- Fenerbahçe'den bir transfer daha!
- Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'