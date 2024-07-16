Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'Florya' ve 'Batman' ayrıntıları...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini özel bir video ile duyurdu. Sarı-lacivertli takımın yayımladığı videoda dikkat çeken imgeler kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 23:08
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'Florya' ve 'Batman' ayrıntıları...
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Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladığı videoda Galatasaray'a gönderme yaptı.

Sarı-lacivertli takımın paylaştığı videoda Oğuz Aydın'ı telefonla arayan birinin olduğu görüldü.

Arama yapan kişinin isminin "Florya" olması dikkat çekti.

HURDACIDA BATMAN MASKESİ

Oğuz Aydın'ın telefon sesine kulaklarını kapatması videoda dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Öte yandan transfer videosundaki hurdacı arabasında bulunan Batman maskesi de Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.


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