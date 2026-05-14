Detroit'i uzatmalarda devirdi: Cleveland Cavaliers, seride 3-2 öne geçti

14.05.2026 09:59:00
NBA Batı Konferansı yarı final 5. maçında Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Cavaliers'ta James Harden 30 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.

Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken Daniss Jenkins 19 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 6. maçı, cuma günü Cavaliers'ın sahası Rocket Arena'da oynanacak.

