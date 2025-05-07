NBA'de Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!

Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 mağlup etti.

NBA'de Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:57

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Pacers, Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Aaron Nesmith ve Myles Turner 23'er sayı kaydederek Pacers'ın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Cleveland'da, Mitchell'ın 48 sayı, 9 asistle oynadığı maçta, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen ise 22 sayılık katkı yaptı.

WARRIORS, TIMBERWOLVES KARŞISINDA İLK MAÇI ALDI

Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Minnessota Timberwolves'u deplasmanda 99-88 yendi.

Target Center'da Warriors'ın yıldızı Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken takım arkadaşı Buddy Hield 24 sayıyla oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards 23 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.


Etiketler: #Indiana Pacers #Cleveland Cavaliers #nba #play-off

İlgili Haberler

NBA'den açıklama: 'Ali Koç ile görüştük'

NBA'den açıklama: 'Ali Koç ile görüştük'
NBA'de Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülü sahibini buldu!

NBA'de Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülü sahibini buldu!
Adam Silver açıkladı: NBA All-Star formatında değişiklik sinyali!

Adam Silver açıkladı: NBA All-Star formatında değişiklik sinyali!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler