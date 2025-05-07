NBA'de Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 mağlup etti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.
Rocket Arena'da oynanan müsabakada Pacers, Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Aaron Nesmith ve Myles Turner 23'er sayı kaydederek Pacers'ın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
Cleveland'da, Mitchell'ın 48 sayı, 9 asistle oynadığı maçta, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen ise 22 sayılık katkı yaptı.
WARRIORS, TIMBERWOLVES KARŞISINDA İLK MAÇI ALDI
Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Minnessota Timberwolves'u deplasmanda 99-88 yendi.
Target Center'da Warriors'ın yıldızı Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken takım arkadaşı Buddy Hield 24 sayıyla oynadı.
Timberwolves'da Anthony Edwards 23 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.
Etiketler: #Indiana Pacers #Cleveland Cavaliers #nba #play-off
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
- Ömer Yurtseven: 'En büyük saygı Fenerbahçe'ye karşı...'
- Luca Banchi: 'Daha farklı bir son hak ediyordu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor