24.04.2026 10:37:00
Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti: Seriyi 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-104 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

Scotiabank Arena'da oynanan maçta Scottie Barnes 33 sayı, 11 asistle, RJ Barrett da 33 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, Collin Murray-Boyles 22 sayı kaydetti.

Raptors, Cavaliers'a karşı 12 maçlık play-off mağlubiyet serisine son verdi.

Cavaliers'ta James Harden 18, Donovan Mitchell ve Max Strus, 15'er sayıyla oynadı.

TİMBERWOLVES VE HAWKS, 2-1 ÖNE GEÇTİ

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'ı 113-96 yenen Minnesota Timberwolves, seride 2-1 öne geçti.

Üçüncü çeyrekte 27 sayılık bir fark yakalayan Timberwolves'ta Jaden McDaniels 20 sayı, 10 ribaunt, kenardan gelen Ayo Dosunmu 25 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 15 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

New Yok Knicks'i 109-108 yenen Atlanta Hawks, seride 2-1 üstünlüğü sağladı.

Hawks'ta Jalen Johnson 24 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, CJ McCollum 23, Jonathan Kuminga 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te ise OG Anunoby 29 sayı, Jalen Brunson 26 sayı, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 17 ribauntla oynadı.

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in maçlarını kazanan Phoenix Suns ve Orlando Magic, play-off bileti alan son iki takım oldu.
Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti
Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı
Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.