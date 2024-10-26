Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'dan prim kararı!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:25

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi sarı kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş maçında hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Florya'ya moral ziyaretinde bulunacak ve oyunculara Beşiktaş derbisi için prim sözü verecek.

55 MİLYON TL PRİM

Sabah'ta yer alan habere göre; bu rakamın 55 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor.

Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine 1 buçuk milyon Euro (55.6 milyon TL) prim veren yönetimin, aynı rakamı bu maç için de vermesi bekleniyor.