Dev derbi öncesi hata yapmadı: Galatasaray, Sivasspor engelini 4 golle geçti! Galatasaray 4-1 Sivasspor

Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:02

Güncelleme: 03.05.2025 - 21:06

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un tek golü 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Galatasaray'da iki gol atan Victor Osimhen, bu sezon 33 gole ulaştı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 83 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti. Sivasspor, 34 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 4-1 Sivasspor

90' GOL GEÇERSİZ! Sivasspor atağında Pritchard ceza sahası dışından vuruşunu yapmak isterken Mertens geriden gelerek topa ayak koydu. Daha sonra topu ceza sahasında kontrol eden Koita topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonu uzun bir süre inceleyen Ozan Ergün önce golü verdi ardından uyarıyla birlikte var ekranına giderek, Mertens'e faul var kararını verdi.

86' Galatasaray'da Torreira oyundan çıktı, Berkan Kutlu oyuna girdi.

85' Galatasaray'ın Mertens ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruş, ceza sahasında kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

84' Sivasspor'da Manaj oyundan çıktı, Emrah Başsan oyuna girdi.

80' TEHLİKELİ ATAK! Mertens ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

76' Hakem Ozan Ergün, Mertens'e hakeme aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

74' Sivasspor'da Manaj, Torreira'ya orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Sivasspor'da Rodrigues oyundan çıktı, Simic oyuna dahil oldu.

71' Galatasaray'da Lemina, Osimhen ve Davinson oyundan çıktı, Sara, Mertens, Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

70' TEHLİKELİ ŞUT! Galatasaray hücumunda Yunus Akgün ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top üst direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

67' Galatasaray hücumunda Abdulkerim'in sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahasında Morata kafa vurdu, top Ali Şaşal'da kaldı.

63' Galatasaray atağında Barış Alper'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Torreira, bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yerden farklı bir şekilde auta çıktı.

61' Jakobs'un sol kanattan açtığı ortayı Radakovic Osimhen'e gelmeden uzaklaştırdı.

53' Galatasaray atağında sağ kanatta Sallai orta açmak istedi, top savunmaya çarptı.

51' Yunus Akgün sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında Sivasspor savunması karşıladı.

49' GOL İPTAL | Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

47' GOL | Sallai'nin sağ kanattan sağ ayağıyla içeriye çevirdiği topta Osimhen sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu.

46' Sivasspor'da Efkan, Samuel ve Bekir oyundan çıktı, yerlerine Koita, Poungouras ve Pritchard girdi.

44' Manaj yerden kalktı ve maça devam edecek.

42' Sivasspor'da Manaj, Davinson ile mücadelesinde yerde kaldı ve kalkamadı. Sivassporlu futbolcular topu dışarı attı.

40' Jakobs'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu savunmada Radakovic karşıladı.

38' TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün'ün ceza sahası içine gönderdiği derin topla Osimhen'i buldu, sağ çaprazdan vuruşunu yapan Osimhen kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.

33' GOL | Tolga'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Manaj, dar açıdan Muslera'nın bacak arasından topu ağlarla buluşturdu.

31' GOL | Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top arka alanda boş kalan Osimhen'e geldi, Osimhen bekletmeden sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

31' Galatasaray sağ kanatta Osimhen'in yerde kalması ile faul kazandı.

30' Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut savunmadan döndü.

29' Sivasspor atağında Manaj sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, Jakobs tehlike olmadan ayağını sokarak atağı kesti.

25' Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine Jakobs dahil oldu.

24' Eren Elmalı, tekrardan kendini yere bıraktı. Değişiklik olacak.

22' GOL | Osimhen'in sağ kanattan açtığı ortada top yay üzerindeki Sivassporlu futbolcuda kaldı, ardından Barış Alper pres yaparak topu çalmayı başardı. Çalmasının ardından sağ ayağıyla sol köşeye vuruşunu yaparak Ali Şaşal'ı mağlup etti.

21' Eren Elmalı, mücadeleye devam edebileceğini belirtti oyun yeniden hareketlendi.

20' Galatasaray'da Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

19' Sivasspor atağında Ziya sol kanattan ortasını arka direğe açtı, savunmada Eren Elmalı devreye girerek tehlikeyi önledi.

15' GOL | Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top Morata'ya geldi. Morata'nın yaptığı vuruş sol direkten ceza alanına geri döndü ve Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

13' Galatasaray atağında Morata'nın sol kanattan açtığı orta herkesi aşarak auta çıktı.

9' GOL | Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanat ceza sahası içinden Osimhen'e yerden çevirdi. Osimhen sol ayağıyla kale ağzından vuruşunu yaptı, Ali Şaşal topu ceza alanı içine çeldi. Seken topu takip eden Torreira, topu ağlarla buluşturdu.

6' Manaj ve Abdulkerim iki mücadelenin ardından tartışma yaşadı. Ozan Ergün, tartışmanın ardından iki oyucuyu da uyardı.

5' Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanattan ortasını yaptı. Radakovic savunmada topu karşıladı.

2' Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Sallai ortayı yaptı, arka alanda Torreira kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.