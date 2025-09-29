Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev derbide 2 gole katkı yapmıştı: İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası!

29.09.2025 12:26:00
Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta 1 gol, 1 asistl oynayan Arda Güler'in oyundan alınması eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya çevrilmesine neden oldu. Xabi Alonso'nun karşılaşmanın ardından Arda Güler ile bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in, La Liga'daki derbi maçta Atletico Madrid'e 5-2 yenilmesinin yankıları devam ediyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 1-0 yenik duruma düşen takımını, 1 gol, 1 asistle 2-1 öne geçirmişti.

Real Madrid 3-2 yenik duruma düştükten sonra, 59. dakikada Arda Güler'in oyundan alınması ise teknik direktör Xabi Alonso'nun eleştirilmesine neden oldu.

Karşılaşmanın ardından öz eleştiri yapan İspanyol hocanın, Türk futbolcuyla bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

İspanyol basınından Defensa Central'de “Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verilen habere göre; başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyla yaptığı konuşmada "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" dedi.

Haber detayında, Alonso'nun Türk futbolcuyu çoğu maçta ilk 11'de oynatmaya devam etmeyi planladığı vurgulandı.

Arda Güler'in bu sezon LaLiga'da 3 gol, 3 asist ile oynadığı ve Atletico karşısında da Mbappe'ye gol pası verip, bir de gol attığı hatırlatıldı ve "Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, orta sahada oyun kurmaya çalışan tek oyuncuydu. Ancak teknik direktörün vermesi gereken önemli kararlar vardı ve onu oyundan çıkarmayı tercih etti" yorumu yapıldı.

