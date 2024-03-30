Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Karabağlı Juninho, transfer iddialarına cevap verdi!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:17

Güncelleme: 30.03.2024 - 12:19

Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Kapaz deplasmanından 6-1 galip ayrılan Karabağ şampiyon oldu. Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho transferiyle ilgili soruyu yanıt verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karabağ'ın yıldız futbolcusu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur."

ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI

27 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon oynadığı 43 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek Karabağ'ın kazandığı 11. şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Portekiz'in Chavez ekibinden 450 bin Euro karşılığında Karabağ'a transfer olan futbolcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juninho'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.