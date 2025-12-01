Dev derbide kazanan çıkmadı: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'a derbide 27. dakikada Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik golü 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 33, Fenerbahçe 32 puana yükseldi.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Lemina, Kazımcan, Sara, Torreira, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

90' Galatasaray'da Torreira oyundan çıkarken Berkan dahil oldu.

90' GOL | Jhon Duran'ın golü derbiye beraberliği getirdi.

90' Galatasaray'da sakatlanan Kazımcan'ın yerine Yunus dahil oldu.

90' Derbinin ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de Brown oyundan çıkarken Levent dahil oldu.

89' Galatasaray'da Osimhen'in yerine Icardi oyuna dahil oldu.

79' Fenerbahçe'de Nene ile İsmail oyundan çıkarken Oğuz ve Fred dahil oldu.

78' SARI KART | Uğurcan Çakır, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

77' Galatasaray'da İlkay oyundan çıkarken Arda Ünyay dahil oldu.

71' SARI KART | Victor Osimhen, orta alanda faul beklediği bir pozisyon sonrası oyun devam edince yoğun itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

67' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Brown'ın ortaladığı topu savunma karşıladı. Bu topu ceza yayının sağında alan Asensio'nun volesinde top yandan dışarı çıktı.

66' SARI KART | Fenerbahçe'de Ederson hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

64' SARI KART | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

63' Fenerbahçe'de Kerem ile En-Nesyri oyundan çıkarken Jhon Duran ve Talisca dahil oldu.

54' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde, Osimhen'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

49' Osimhen'in ceza yayı sağından sağ ayak üstüyle çektiği şutu Ederson soluna uzanarak kornere çeldi.

46' SARI KART | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un devre arasında tünelde itirazları sebebiyle sarı kart gördüğü açıklandı.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

45' Derbide ilk yarı sona erdi.

45' Derbinin ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

44' GOL İPTAL | Edson Alvarez'in attığı gol Skriniar'ın eliyle müdahalesi nedeniyle iptal edildi.

40' SARI KART | Galatasaray'da Lemina, İsmail'e yaptığı hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

36' SARI KART | Fenerbahçe'de Semedo, Sara'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

31' Kazımcan Karataş'ın tedavisi şimdi tamamlandı. Genç futbolcunun gözünün hemen altına bir bandaj uygulandı. Oyun da yaklaşık üç dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

29' Kazımcan Karataş, GOL sevinci sırasında köşe gönderinin hemen önünde tribünlerden atılan yabancı madde sonrası yerden kalkamadı. Onun tedavisi sebebiyle oyun durdu.

27' Ederson'un kullandığı kale vuruşunda orta alanın solunda iki Fenerbahçeli oyuncu anlaşamadı ve orta alanda Barış Alper topu kazanarak Leroy Sane'ye aktardı. Leroy Sane'nin yaydan sol ayak içiyle yaptığı vuruş Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarparak ağlarla buluştu.

27' GOL | Leroy Sane'nin golü ile Galatasaray derbide öne geçti.

26' Galatasaray'ın rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası ceza yayının sağında topu alan Sara sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

23' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Sara, topu bekletmeden sağ kanatta bulunan İlkay Gündoğan'a bıraktı. İlkay'ın arka direğe açtığı yüksek ortada Osimhen'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

15' Kazımcan'ın soldan Fenerbahçe ceza sahasına doğru gönderdiği uzun taç atışında, kaleci Ederson iki hamlede topu kontrol etti.

1' Derbide ilk yarı başladı.