Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray'ı devirdi, 11'de 11 yaptı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşı karşıya geldi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 1-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 64. dakikada penaltıdan Marta Cox kaydetti.
FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe arsaVev, ligde 11'de 11 yaptı.
GALATASARAY İLK KEZ MAĞLUP
Galatasaray GAİN ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 33'e yükselterek 1.sırada konumlandı. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Fomget Gençlik deplasmanına gidecek. Galatasaray, Hakkarigücü'nü ağırlayacak.